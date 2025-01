Snýr aftur til Bandaríkjanna

Miguel Almiron er á barmi þess að ganga aftur í raðir Atlana United í Bandaríkjunum frá Newcastle.

Þessi þrítugi Paragvæi gekk í raðir Newcastle frá Atlanta í byrjun árs 2019 og hefur átt fína spretti í norðurhluta Englands.

Á þessari leiktíð hafa mínútur hans inni á vellinum þó verið afar fáar og snýr hann nú aftur til Bandaríkjanna.

Atlanta greiðir tæpar 10 milljónir punda fyrir Almiron, sem á eitt og hálft ár eftir af samningi sínum við Newcastle.

Mun Almiron skrifa undir fjögurra og hálfs árs saming hjá nýjum vinnuveitendum, en hann mun á næstunni ferðast til að fara í læknisskoðun vestan hafs.

🔴⚫️🇺🇸 Miguel Almiron leaves Newcastle to join Atlanta United, confirmed and here we go!

Verbal agreement sealed between all parties, also player side on four year and half contract.

Fee around $12m for Almiron set to travel for medical tests. pic.twitter.com/OpWrAAAWiC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 27, 2025