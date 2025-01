Ronaldo og félagar virkja samtalið

Al-Nassr hefur hafið viðræður við Bayer Leverkusen um framherjann Victor Boniface.

Um er ræða öflugan 24 ára gamlan Nígeríumann sem er með sjö mörk á þessari leiktíð.

Al-Nassr, með Cristiano Ronaldo innanborðs, vill fá hann til að leysa af Anderson Talisca sem er á förum til Fenerbahce í Tyrklandi.

Al-Nassr vill fá inn framherja fyrir lok félagaskiptagluggann og hefur augastað á Jhon Duran hjá Aston Villa. Það er þó öllu ólíklegra að það takist að krækja í Kólumbíumanninn og Boniface því álitlegri kostur.

Boniface er samningsbundinn Þýskalandsmeisturum Bayer Leverkusen til 2028.

🚨🟡🔵 Understand Al Nassr have started official talks for Victor Boniface as new striker!

Negotiations on with Bayer Leverkusen for the Nigerian striker to replace Talisca.

👀🇸🇦 The other candidate is Jhon Durán… but Aston Villa still insist on keeping him at the club. pic.twitter.com/Nz0itrBtv2

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 27, 2025