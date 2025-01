Endurkoma Neymar að verða að veruleika

Neymar er búinn að ná samkomulagi við Santos í Brasilíu og er að snúa aftur til uppeldisfélagsins frá Al-Hilal í Sádi-Arabíu.

Neymar hefur lítið spilað frá því hann fór til Sádi-Arabíu sumarið 2023 vegna meiðsla. Skipti hans þangað frá Paris Saint-Germain hafa heilt yfir verið mikil vonbrigði.

Samningur Neymar í Sádí rennur út í sumar og hefur hann verið sterkklega orðaður við brottför. Chicago Fire í Bandaríkjunum hefur verið nefnt til sögunnar en Santos er að vinna kapphlaupið.

Aðeins á eftir að ganga frá smáatriðum milli Santos og Al-Hilal áður en skipti Neymar ganga í gegn.

Neymar yfirgaf Santos og gekk í raðir Barcelona árið 2013. Hann varð svo dýrasti leikmaður sögunnar þegar PSG keypti hann þaðan 2017.

🚨🇧🇷 BREAKING: Neymar’s return to Santos now imminent as verbal agreement has been reached.

Formal steps to follow next week for final formula of the deal from Al Hilal and contracts to be checked.

Neymar already said yes to the move…

…here we go, soon. 🔙🏡 pic.twitter.com/5IQIrLXxpj

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 26, 2025