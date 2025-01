Hristi hausinn eftir skelfileg mistök liðsfélaga í gær – Sjáðu myndbandið

Enzo Fernandez, leikmaður Chelsea, virðist vera á meðal þeirra sem hafa fengið nóg af markverðinum Robert Sanchez.

Sanchez gerði afskaplega slæm mistök í gær er Chelsea spilaði við Manchester City og tapaði 3-1 á Etihad vellinum.

Spánverjinn hefur verið duglegur í því að gera mistök á tímabilinu og er ekki vinsæll á meðal allra á Stamford Bridge.

Fernandez hristi einfaldlega hausinn eftir mistök Sanchez í gær sem kom City í 2-1 og undir lok leiks var þriðja markið skorað.

Viðbrögð Fernandez má sjá hér.

— Louis Soper (@louis_soper) January 25, 2025