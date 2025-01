Sjáðu dóminn umdeilda á Englandi – Átti hann skilið beint rautt?

Michael Oliver er ekki sá vinsælasti hjá stuðningsmönnum Arsenal eftir ákvörðun sem hann tók í leik liðsins gegn Wolves í dag.

Myles Lewis-Skelly fékk að líta beint rautt spjald í leiknum en hann var sendur í sturtu eftir um 42 mínútur.

Spjaldið er ansi umdeilt en ungstirnið stöðvaði skyndisókn Wolves með því að brjóta á Matt Doherty.

Flestir bjuggust við gulu spjaldi en Oliver, dómari leiksins, reif upp rauða spjaldið sem kom mörgum á óvart.

Dæmi nú hver fyrir sig en atvikið má sjá hér en Arsenal vann leikinn að lokum 0-1.

How is this a red card for Myles Lewis-Skelly????? pic.twitter.com/alLUTJhYRs

— Septimus Prime🇸🇱 (@septimusajprime) January 25, 2025