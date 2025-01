Flýgur til Spánar og klárar skiptin – Greiða laun hans næstum því að fullu

Antony mun fljúga til Spánar í dag og klára skipti sín til Real Betis formlega.

Antony gengur til liðs við Betis frá Manchester United. Um lánssamning út leiktíðina er að ræða.

Brasilíumaðurinn gekk í raðir United frá Ajax á um 85 milljónir punda sumarið 2022 en hefur engan veginn staðist væntingar. Margir tala um hann sem ein verstu kaup sögunnar.

Nú reynir hann að kveikja á ferli sínum á ný með skiptunum til Betis, sem er í 12. sæti La Liga.

Betis mun jafnframt greiða að minnsta kosti 84 prósent launa Antony á meðan dvöl hans á Spáni stendur.

