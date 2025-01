Zaha búinn að skrifa undir

Wilfried Zaha er genginn í raðir Charlotte FC í Bandaríkjunum á láni frá Galatasaray.

Hinn 32 ára gamli Zaha gekk í raðir Galatasaray frá Crystal Palace fyrir síðustu leiktíð, eftir mörg frábær ár í London. Vildi hann uppfylla þann draum sinn að spila í Meistaradeild Evrópu.

Það gekk þó ekki alveg sem skildi í Istanbúl og var Zaha lánaður til Lyon í Frakklandi í sumar. Þar fékk hann aðeins að byrja einn leik og hefur hann nú verið lánaður út á ný, til Charlotte.

Lánið gildir út árið 2025 og er möguleiki að framlengja það út næsta ár, eða þar til samningur Zaha við Galatasaray er runninn út.

Charlotte hafnaði í fimmta sæti Austurdeildarinnar í MLS í fyrra og datt úr leik í 16-liða úrslitum úrslitakeppninnar. Þess má geta að Dean Smith, fyrrum stjóri Aston Villa meðal annars, stýtir bandaríska liðinu.

A 𝐰𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬 𝐭𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭 who has proven himself at the highest levels.

We have officially signed Wilfried Zaha on loan from @GalatasaraySK.

