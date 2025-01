Hvað þýða nýjustu tíðindin fyrir Garnacho?

Napoli hefur áhuga á Karim Adeyemi, kantmanni Dortmund, og sett sig í samband við þýska stórliðið. Fabrizio Romano segir frá þessu.

Adeyemi er opinn fyrir því að fara og Dortmund opið fyrir að selja, en hann hefur aðeins byrjað fimm leiki í þýsku úrvalsdeildinni á leiktíðinni.

Ekki er víst hvað þessi tíðindi þýða fyrir Alejandro Garnacho, leikmann Manchester United, sem hefur sterklega verið orðaður við Napoli og enska félagið þegar hafnað tilboði Napoli í hann.

Romano segja að Napoli hafi ekki gefist upp á að fá Garnacho. Félagið er þó greinilega farið að skoða aðra kosti.

🚨🔵 EXCL: Napoli have made contact with Borussia Dortmund today for Karim Adeyemi.

Talks start with BVB open to January exit.

❗️ Negotiations for Alejandro Garnacho are still on but no agreement with Man United after first bid; Chelsea are also weighing up a formal proposal. pic.twitter.com/3BJuI90rwY

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 22, 2025