Staðfesta ráðninguna á Elísabetu

Elísabet Gunnarsdóttir er tekin við sem þjálfari belgíska kvennalandsliðsins.

433.is greindi frá því fyrir helgi að Elísabet væri að taka við og nú hefur ráðning hennar verið staðfest af belgíska knattspyrnusambandinu. Tekur hún við af Ives Serneels, sem var á dögunum látin fara eftir fjórtán ár í starfi.

Elísabet hefur ekki þjálfað síðan hún hætti með Kristianstad í Svíþjóð 2023. Var hún þar í fjórtán ár við góðan orðstýr.

Belgía er í 19. sæti á heimslista FIFA, fimm sætum fyrir neðan Ísland. Liðið verður þátttakandi á EM í Sviss næsta sumar, rétt eins og Ísland, og er þar í riðli með Portúgal, Ítalíu og Spáni.

Auk Kristianstad hefur Elísabet þjálfað Val og ÍBV hér heima, sem og verið aðstoðarþjálfari íslenska kvennalandsliðsins um skeið. Hún hefur verið orðuð við önnur störf frá því hún hætti með Kristianstad, til að mynda þjálfarastarfið hjá Chelsea í fyrra.

