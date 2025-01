Framtíð Neymar að skýrast – Á leið aftur heim

Það er allt útlit fyrir að Brasilíumaðurinn Neymar sé að snúa aftur til Santos í heimalandinu frá Al-Hilal.

Neymar hefur lítið spilað frá því hann fór til Sádi-Arabíu sumarið 2023 vegna meiðsla. Skipti hans þangað frá Paris Saint-Germain hafa heilt yfir verið mikil vonbrigði.

Samningur Neymar í Sádí rennur út í sumar og hefur hann verið orðaður við brottför, jafnvel strax í janúar. Chicago Fire í Bandaríkjunum hefur verið nefnt til sögunnar en Santos virðist vera að vinna kapphlaupið.

Félagið er að reyna að fá hann á láni til að byrja með og bíður nú eftir svari frá Al-Hilal.

Neymar yfirgaf Santos og gekk í raðir Barcelona árið 2013. Hann varð svo dýrasti leikmaður sögunnar þegar PSG keypti hann þaðan 2017.

