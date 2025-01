Kalla hann til baka úr láni

Chelsea hefur kallað Trevoh Chalobah til baka úr láni frá Crystal Palace.

Þessi 25 ára gamli varnarmaður snýr aftur til Chelsea þegar í stað, en félagið sér hann sem mikilvægan leikmann á seinni hluta leiktíðar.

Chalobah gekk í raðir Palace á láni í sumar og spilaði alls 14 leiki fyrir félagið.

Chalobah er uppalinn hjá Chelsea en hefur einnig verið lánaður til Ipswich, Huddersfield og Lorient, auk Palace, á ferli sínum.

