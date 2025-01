Juventus vann kapphlaupið um Frakkann – Var orðaður við nokkur ensk stórlið

Randal Kolo Muani er að fara til Juventus á láni frá Paris Saint-Germain út leiktíðina.

Franski sóknarmaðurinn hefur verið orðaður frá PSG udnanfarnar vikur og meðal annars við ensku liðin Arsenal, Manchester United og Tottenham.

Juventus hefur hins vegar leitt kapphlaupið og er nú að landa kappanum. Á hann bara eftir að fara í læknisskoðun og skrifa undir lánssamninginn. Enginn kaupmöguleiki er fyrir Juventus í lánssamningnum.

Kolo Muani gekk í raðir PSG frá Frankfurt á um 75 milljónir punda sumarið 2023. Hann hefur hins vegar ekki staðist þær væntingar sem til hans voru gerðar.

🚨⚪️⚫️ Randal Kolo Muani to Juventus, here we go! Deal in place on loan until June from PSG and NO buy option clause.

Kolo Muani has accepted the proposal and will fly to Turin this week for medical tests.

Agreement sealed. 🇫🇷 pic.twitter.com/8lnxDC1k5d

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 14, 2025