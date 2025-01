Guardiola hraunaði yfir eigin leikmann eftir leikinn í gær – Sjáðu myndbandið

Pep Guardiola, stjóri Manchester City, virtist vera bálreður í gær eftir leik sinna manna við Brentford í efstu deild.

Leiknum lauk með 2-2 jafntefli en City komst 2-0 yfir áður en heimaliðið skoraði tvö mörk til að jafna metin.

Guardiola virkaði bálreiður út í markvörðinn Stefan Ortega eftir lokaflautið en hann átti ekki sinn besta leik.

Guardiola virtist vera ósáttur með frammistöðu markvarðarins í viðureigninni og ræddi við hann í dágóðan tíma á vellinum.

Myndband af þessu má sjá hér.

Pep Guardiola GOES OFF at Stefan Ortega after Manchester City blew a two-goal lead 😡

Watch 📲 https://t.co/pw74sTKZ7u pic.twitter.com/r4ju4KX6zq

— Optus Sport (@OptusSport) January 14, 2025