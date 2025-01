Félögin sluppu við refsingu

Ekkert félag í ensku úrvalsdeildinni braut fjárhagsreglur á síðustu leiktíð og engum verður því refsað.

Everton og Nottingham Forest fengu bæði stigafrádrátt fyrir að halda sig ekki innan reglurammans í fyrra en sleppa nú.

Þá sleppur Leicester, sem hefur staðið í fjárhagskröggum, einnig við refsingu. Niðurstöðurnar lágu fyrir í dag.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 The Premier League has not charged any clubs for breaches of Profitability and Sustainability Rules last season, reports The Times. pic.twitter.com/lvd9RzPksY

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 14, 2025