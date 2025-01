Á leið til Manchester fyrir hátt í sex milljarða

Manchester City er að sækja Vitor Reis, 18 ára gamlan miðvörð Palmeiras.

Reis mun kosta um 33 milljónir punda og kemur beint til City þrátt fyrir ungan aldur.

Félögin eiga aðeins eftir að ganga frá smáatriðum áður en Reis fer í læknisskoðun og skrifar undir samning.

City er að eiga afar slakt tímabil og svo gott sem búið að missa af tækifærinu til að vinna sinn fimmta Englandsmeistaratitil í röð.

