Fleiri fundir hjá Rashford

Fulltrúar Marcus Rashford og þýska stórliðsins Dortmund áttu fund í síðustu viku um hugsanleg félagaskipti kappans frá Manchester United.

Rashford er á förum frá United fyrr eða síðar, en hann er algjörlega úti í kuldanum hjá stjóranum Ruben Amorim.

Umboðsmaður Rashford hefur þegar fundað með AC Milan og Juventus á Ítalíu og hefur fyrrnefnda liðið verið talið líklegasti áfangastaðurinn af mörgum.

Dortmund fundaði hins vegar með umboðsmanni Rashford einnig og er því enn með í kapphlaupinu. Sem stendur er þó ólíklegra að hann væri þangað vegna kostnaðar.

Ekki er enn víst hvort Rashford yfirgefi United varanlega eða á láni nú í janúarglugganum.

🚨🆕 There was a personal meeting last week between representatives of Marcus #Rashford and #BVB boss Sebastian Kehl in Dortmund!

Dortmund are still in the race to sign Rashford. However, it remains very difficult to make it happen, primarily because the overall package is too… pic.twitter.com/lMtnHmxlh6

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 13, 2025