Dortmund búið að samþykkja tilboð

Donyell Malen er á barmi þess að ganga í raðir Aston Villa frá Dortmund.

Kantmaðurinn hefur verið sterklega orðaður við Villa undanfarið en tilboðum félagsins var framan af hafnað.

Nú hefur Dortmund hins vegar samþykkt tilboð upp á 23 milljónir evra auk 3 milljóna evra síðar meir.

Þá hefur Malen sjálfur samið við Villa og á aðeins eftir að gangast undir læknisskoðun.

Malen, sem var í yngri liðum Arsenal á sínum tíma, var ekki fastamaður í byrjunarliði Dortmund og vildi því fara.

