Diego er mættur til Manchester

Diego Leon er mættur til Manchester og fer í læknisskoðun hjá United í dag.

Leon er 17 ára gamall vinstri bakvörður sem kemur frá Cerro Porteno í heimalandinu Paragvæ og hefur verið talað um að United borgi rúmar 3 milljónir punda fyrir þjónustu hans.

Leon verður nú kynntur sem leikmaður United en kemur þó ekki formlega til liðsins fyrr en í sumar, eftir 18 ára afmælið sitt.

Um fyrstu kaup Ruben Amorim sem stjóri Manchester United er að ræða.

