Bruno Fernandes setti vafasamt met

Bruno Fernandes, fyrirliði Manchester United, setti vafasamt met í sigrinum á Arsenal í enska bikarnum.

Leikurinn var hádramatískur og fór alla leið í vítaspyrnukeppni. Átta gul spjöld voru gefin í leiknum og eitt rautt. Fékk Fernandes eitt gulu spjaldanna.

Þetta var 50. spjaldið sem hann fær sem leikmaður United. Frá því hann gekk í raðir United í byrjun árs 2020 hefur enginn leikmaður í ensku úrvalsdeildinni fengið fleiri spjöld í öllum keppnum.

47 af þessum spjöldum hafa verið gul og 3 af þeim rauð.

