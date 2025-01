Trent með bandið og skoraði glæsimark eftir erfiða daga – Myndband

Liverpool leiðir 2-0 gegn Accrington í leik liðanna í 3. umferð enska bikarsins.

Trent Alexander-Arnold er með fyrirliðabandið í dag. Hann hefur verið mikið í umræðunni vegna mögulegra skipta hans til Real Madrid.

Fékk hann harða gagnrýni fyrir frammistöðu sína í jafnteflinu gegn Manchester United um síðustu helgi en hann er búinn að skora glæsilegt mark í leik dagsins.

Trent kom Liverpool í 2-0 með markinu, sem sjá má hér að neðan.

Captain Trent ©️@TrentAA with a beauty from distance for @LFC 🚀#EmiratesFACup pic.twitter.com/OHrTuA84Te

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 11, 2025