Fer í læknisskoðun á Ítalíu í dag

Daninn Philip Billing mun í dag ganga í raðir Napoli frá Bournemouth.

Billing hefur verið hjá Bournemouth í hátt í fimm ár en tækifærin á þessari leiktíð hafa verið af skornum skammti.

Miðjumaðurinn fer því til Napoli og vonast eftir stærra hlutverki, en hann gengur til liðs við félagið á láni út þessa leiktíð til að byrja með.

Napoli mun svo hafa möguleika á að kaupa Billing á 9-10 milljónir evra í sumar.

