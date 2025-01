Robbie Keane að taka að sér áhugavert starf

Fyrrum knattspyrnumaðurinn Robbie Keane er að taka að sér áhugavert starf, en hann verður á næstunni kynntur sem stjóri ungverska stórliðsins Ferencvaros.

Keane, sem lék fyrir lið eins og Liverpool og Tottenham á ferlinum tekur við af Pascal Jansen sem er að taka við New York City í MLS-deildinni.

Keane stýrði síðast Maccabi Tel Aviv í Ísrael og hefur hann einnig starfað í Indlandi um stutt skeið.

Ferencvaros hefur unnið ungverska meistaratitilinn sex ár í röð og er í öðru sæti deildarinnar sem stendur.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 6, 2025