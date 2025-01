Neuer hjá Bayern til fertugs

Manuel Neuer er að gera nýjan samning við Bayern Munchen og tekur þar með enn eitt tímabilið með félaginu.

Samningur Neuer, sem hefur veriðað glíma við meiðsli undanfarið, rennur út eftir tímabilið en samkvæmt nýjustu fréttum eru allar líkur á að hann verði áfram.

Nýr samningur Neuer, sem verður 39 ára í vor, mun gilda út næstu leiktíð og halda honum hjá félaginu til fertugs.

Neuer gekk í raðir Bayern árið 2011 og hefur unnið allt sem hægt er að vinna með félaginu.

