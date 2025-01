Nýliðarnir sóttu mann sem þekkir úrvalsdeildina vel

Nýliðar Ipswich í ensku úrvalsdeildinni sóttu í dag varnarmanninn Ben Godfrey frá Atalanta á Ítalíu.

Hinn 25 ára gamli Godfrey gekk í raðir Atalanta frá Everton á um 10 milljónir punda í sumar. Hann hefur hins vegar afar lítið fengið að spila og er nú mættur aftur í úrvalsdeildina, á láni til Ipswich út yfirstandandi leiktíð.

Ipswich gerði sterkt 2-2 jafntefli á útivelli gegn Fulham í dag og er í 18. sæti deildarinnar, með jafnmörg stig og Wolves sem er í öruggu sæti.

We've completed the loan signing of Ben Godfrey from Atalanta. 🤝

Welcome to Town, Ben!

— IPSWICH TOWN (@IpswichTown) January 5, 2025