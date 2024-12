Ótrúleg upphæð í boði fyrir að vinna mótið í sumar

Stórlið um allan heim munu reyna sitt allra besta til að vinna keppnina HM félagsliða á næsta ári.

Það er ótrúleg upphæð í boði fyrir þau lið sem taka þátt en mótið fer af stað í júní og er úrslitaleikurinn í júlí.

Samkvæmt spænskum miðlum fær sigurliðið allt að 100 milljónir evra sem myndi hjálpa hvaða knattspyrnufélagi í heiminum.

Það eru 32 félög sem taka þátt en fyrir það eina að komast í úrslit er hægt að fá allt að 80 milljónir evra.

Mótið er í Bandaríkjunum og er verðlaunaféð ekki mikið síðra en það sem er í boði í Meistaradeildinni.

🚨 Club World Cup prizes:

Reaching the semi-final: €60m

Reaching the final: €80m

Winning the tournament: €20m

A golden opportunity for teams. pic.twitter.com/AjpxJS2ssa

