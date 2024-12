Náði athygli stórstjörnunnar sem svaraði fyrir sig: Nú búið að birta skilaboðin – ,,Þau voru ansi truflandi“

Rasmus Hojlund, leikmaður Manchester United, svaraði stuðningsmanni liðsins á Instagram síðu sinni í gær.

Svar Hojlund hefur vakið athygli en þessi ónefndi maður gagnrýndi danska landsliðsframherjann og hans frammistöðu.

Þessi maður sagði að það þyrfti í raun að handtaka Erik ten Hag, fyrrum stjóra liðsins, fyrir að kaupa leikmanninn til félagsins.

,,Læsið hann inni og hendið lyklinum,“ skrifaði maðurinn á meðal annars og náði athygli Hojlund.

Daninn svaraði: ,,Sæll, skilaboðin þín voru ansi truflandi vinur. Þú hefur rétt á þinni skoðun en hættu að tala um hluti sem þú þekkir ekki. Það er allt saman.“

Hojlund fær reglulega að spila fyrir United en hann hefur skorað 23 mörk í 64 leikjum hingað til í fremstu víglínu.

My mate posted about Rasmus and got sent this ffs🤣 pic.twitter.com/klOo6LMReJ

— utd (@utd8iiii) December 28, 2024