Lygileg tölfræði síðan Postecoglou tók við

Fólki leiðist ekki oft við að horfa á Tottenham, þó stuðningsmenn liðsins væru án efa til í að varnarleikur þess væri sterkari.

Yfirleitt eru mörg mörk skoruð í leikjum Tottenham og skýrasta dæmið er síðasti leikur gegn Liverpoo, sem tapaðist 3-6.

Síðan Ange Postecoglou tók við sem stjóri Tottenham fyrir síðustu leiktíð hafa að meðaltali verið skoruð 3,6 mörk í úrvalsdeildarleikjum liðsins.

Það er það hæsta í sögunni hjá nokkrum knattspyrnustjóra sem hefur stýrt yfir 50 leikjum í deildinni.

3.6 – Tottenham’s Premier League matches under Ange Postecoglou have seen an average of 3.6 goals scored per game. Among those to take charge of 50+ games in the competition, this is the highest goals per game rate for any manager. Frenzy. pic.twitter.com/VX1VZInKQ6

— OptaJoe (@OptaJoe) December 22, 2024