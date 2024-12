Salah tók fram úr Rooney í gær

Mohamed Salah er að eiga ótrúlegt tímabil með Liverpool og í 3-6 sigri liðsins á Tottenham í gær skráði hann sig á spjöld sögunnar.

Egyptinn skoraði tvö og lagði upp jafnmörg og hefur þar með bæði skorað og lagt upp yfir 10 mörk á sex mismunandi tímabilum í ensku úrvalsdeildinni.

Það hefur engum öðrum tekist og tók Salah þar með fram úr Manchester United goðsögninni Wayne Rooney, sem náði þessu á fimm tímabilum sínum.

Stuðningsmenn Liverpool vilja nú ólmir sjá Egyptann skrifa undir nýjan samning, en sá sem nú er í gildi rennur út eftir leiktíðina.

Það virðist ekki vera að hægast á þessum 32 ára gamla leikmanni.

6 – This is the sixth Premier League season in which Mohamed Salah has both scored and assisted 10+ goals; the most of any player in the competition’s history (overtaking Wayne Rooney’s five). Super. pic.twitter.com/FypJsl1J8N

— OptaJoe (@OptaJoe) December 22, 2024