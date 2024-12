Choupo-Mouting skrifar undir í Bandaríkjunum

Eric Maxim Choupo-Mouting er búinn að skrifa undir hjá bandaríska félaginu New York Red Bulls.

Þessi 35 ára gamli framherji gerir tveggja ára samning í New York með möguleika á eins árs framlengingu, en hann kemur á frjálsri sölu.

Samningur Choupo-Mouting við Bayern Munchen rann út í sumar en hann hafði verið fjögur ár hjá félaginu. Skoraði hann 38 mörk í 122 leikjum og vann þýsku úrvalsdeildina í þrígang.

Hann hefur einnig spilað fyrir lið eins og Paris Saint-Germain og Stoke.

Welcome to the Metro, Choupo 🗽

We have acquired Cameroon International Eric Maxim Choupo-Moting.#RedRunsDeep 🔴 @OANDA pic.twitter.com/eFvG6OM0xq

— New York Red Bulls (@NewYorkRedBulls) December 18, 2024