Víkingur með efstu liðum Norðurlanda

Nordic Footy, vinsæll aðgangur á samfélagsmiðlinum X, tók saman gengi liða á Norðurlöndunum í Evrópukeppnum það sem af er leiktíð.

Þar er Víkingur í þriðja sæti en liðið hefur staðið sig frábærlega í Sambandsdeildinni og er með 7 stig. Djurgarden, einnig í Sambandsdeildinni, og Bodo/Glimt, Evrópudeildinni, hafa einnig safnað 7 stigum en er raðað ofar en Víkingur vegna markatölu.

Lið eins og FC Kaupmannahöfn og Malmö eru neðar en Víkingur á listanum, sem sjá má hér að neðan.

Tafla liða á Norðurlöndum í Evrópukeppni

1. Djurgarden – 7 stig

2. Bodo/Glimt – 7 Stig

3. Víkingur – 7 stig

4. Midtjylland – 7 stig

5. FC Kaupmannahöfn – 5 stig

6. Elfsborg – 4 stig

7. Molde – 3 stig

8. HJK Helsinki – 3 stig

9. Malmö – 3 stig

🇳🇴🇮🇸🇸🇪🇩🇰🇫🇮 With 5 played and 3 games to go in Europe. Here is how a Nordic only table would look so far:

🇸🇪 @DIF_Fotboll – 7pts

🇳🇴 Bodø/@Glimt – 7 pts

🇮🇸 @vikingurfc – 7pts

🇩🇰 @fcmidtjylland – 7 pts

🇩🇰 @FCKobenhavn – 5pts

🇸🇪 @IFElfsborg1904 – 4pts

🇳🇴 @Molde_FK – 3pts

🇫🇮… pic.twitter.com/0meXtev2Pg

— Nordic Footy 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@footy_nordic) December 9, 2024