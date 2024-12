Fann tönnina sem var sparkað úr honum um helgina – Sjáðu atvikið

Dani Olmo leikmaður Barcelona varð fyrir því óláni að missa tönn í leik liðsins um helgina gegn Real Betis.

Marc Bartra fyrrum varnarmaður Barcelona varð fyrir því óláni að sparka í andlit Olmo.

Olmo missti tönn við höggið og var í nokkra stund að leita af tönninni.

Tönnin fannst í grasinu og Olmo hélt leik áfram en leikurinn endaði með 2-2 jafntefli.

Umrætt atvik er hér að neðan.

Dani Olmo lost a tooth after a duel with Marc Bartra, but later found it on the pitch during Barcelona’s match against Real Betis 🦷😲

pic.twitter.com/3O23uJekNL

