Átti Tottenham fá rautt spjald í kvöld? – Stuðningsmenn Chelsea ekki sáttir

Stuðningsmenn Chelsea eru margir sammála um það að Dejan Kulusevski, leikmaður Tottenham, hafi átt að fá rautt spjald í kvöld.

Chelsea spilaði við Tottenham á útivelli í ensku úrvalsdeildinni og lauk viðureigninni með 4-3 sigri þess fyrrnefnda.

Kulusevski gaf Romeo Lavia, leikmanni Chelsea, olnboga skot í fyrri hálfleik en eftir skoðun dæmdi VAR ekki brot.

Dæmi nú hver fyrir sig en þetta má sjá hér.

It’s worth noting that both Kulusevski and Lavia are key players for their respective teams:

•Dejan Kulusevski is an important part of Tottenham’s attacking lineup, often playing on the right side of a front three.

•Romeo Lavia is a defensive midfielder for Chelsea, tasked… pic.twitter.com/pMXkTmRpsQ

