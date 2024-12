Sjáðu markið umtalaða: Onana réð ekki við skot sem var beint á markið

Andre Onana átti hauskúpuleik fyrir lið Manchester United sem mætti Nottingham Forest í kvöld.

Um var að ræða síðasta leik dagsins á Englandi en Forest kom mörgum á óvart og vann 3-2 útisigur.

Onana hefði svo sannarlega átt að verja annað mark Forest í leiknum en Morgan Gibbs-White átti þar skot beint á markið.

Onana stóð á línunni og kom víst engum vörnum við og kórónaði þar ansi slakan leik.

Myndband af þessu má sjá hér.

Where’s those people who was laughing at me when i said Onana wasn’t the top keeper in the league and i mentioned 4/5 better? pic.twitter.com/ubXRQYEnEO

— David Shaw (@truereddevil99) December 7, 2024