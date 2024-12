Sjáðu nýjan og glæsilegan bikar sem margir af bestu leikmönnum heims keppa um næsta sumar

Áður en dregið var í riðla á HM félagsliðs í gærkvöldi var nýr bikar keppninnar opinberaður.

Keppnin fer fram í nýrri útgáfu á næsta ári og fer hún fram í Bandaríkjunum, sem heldur einmitt HM landsliða ári síðar.

Gianni Infantino og hinn brasilíski Ronaldo voru á meðal þeirra sem mættu á hátíðina þegar dregið var í keppnina í gær og opinberuðu þeir bikarinn glæsilega í fyrsta sinn.

Þessi má geta að nýja keppnin fer fram á fjögurra ára fresti.

Nýja bikarinn má sjá hér að neðan.

The new Club World Cup trophy is a beauty 😍

It even includes a key which opens it up 👏 pic.twitter.com/HdP8N8Ey6V

— ESPN FC (@ESPNFC) December 5, 2024