Hlýjum orðum rignir inn eftir andlát Kath – „Takk fyrir að hugsa um alla“

Manchester United tilkynnti í dag andlát Kath Phipps, sem starfaði fyrir félagið í 55 ár í ýmsum stöðum. Fallegum orðum um Kathy rignir inn og ekki síst frá leikmönnum United, núverandi og fyrrverandi.

„Kath studdi United allt frá barnæsku og árið 1968 varð hún skiptiborðsstjóri, skömmu eftir fyrsta Evrópubikar okkar. Hún myndaði vináttu með mönnum eins og Sir Matt Busby, Jimmy Murphy og öðrum stjörnum. Hún varði mörgum klukkustundum með með Ballon d’Or sigurvegurunum George Best, Bobby Charlton og Denis Law er þeir skrifuðu eiginhandaáritanir til aðdáenda.

Minning hennar verður varðveitt hér að eilífu af öllum þeim sem voru svo heppin að fá að kynnast henni. Í fyrra sagði hún að hún gæti ekki ímyndað sér að gera annað en að starfa hér og við getum sagt að það er erfitt að ímynda sér staðinn án hennar,“ segir meðal annars í yfirlýsingu United.

Sem fyrr segir rignir kveðjum um Kath inn frá fjölda stórstjarna United nú og í gegnum tíðina.

„Hjarta og sál Manchester United. Hún er allt það sem félagið snýst upp, goðsögn sem verður sárt saknað. Takk fyrir minningarnar Kathy. Hugur minn er hjá fjölskyldu og vinum,“ skrifar Wayne Rooney.

Fyrirliði United í dag, Bruno Fernandes, setur hjartatjákn við færsluna og Marcus Rashford skrifar: „Skelfileg tíðindi. Öllum hjá félaginu og víðar elskuðu þig, þín verður sárt saknað.“

Fleiri leggja orð í belg og má þar nefna David De Gea, fyrrum markvörð United. „Svo yndislegt kona. Takk fyrir að hugsa um alla,“ skrifar hann.

An adored member of the Manchester United family.

We are heartbroken to announce the passing of our beloved Kath Phipps ❤️

— Manchester United (@ManUtd) December 5, 2024