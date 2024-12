Julen Lopetegui fær einn séns til að bjarga starfi sínu sem stjóri West Ham.

Mikill hiti er á Lopetegui eftir dapurt gengi á leiktíðinni. West Ham er í 14. sæti og tapaði fyrir Leicester í síðsata leik.

West Ham er sagt vera að horfa í kringum sig í leit að arftaka Lopetegui en það er ljóst að hann fær að stýra liðinu gegn Wolves á mánudag.

Lopetegui tók við West Ham í sumar en gæti fljótt skipt um starf aftur.

