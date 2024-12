Van Dijk fær samningsboð – Salah næstur

Liverpool er búið að bjóða Virgil van Dijk nýjan samning. David Ornstein á The Athletic segir frá.

Samningur Van Dijk er að renna út í sumar en viðræður hafa átt sér stað og nú mun Hollendingurinn skoða nýjan samning.

Þá segir Ornstein að búast megi við að Mohamed Salah fái samningstilboð á næstunni og þá standa viðræður við Trent Alexander-Arnold áfram. Báðir renna út á samningi í sumar.

🚨 EXCL: Liverpool have made a contract offer to Virgil van Dijk. Opening proposal some time ago – no breakthrough yet on deal value or length but talks continue. Salah offer anticipated soon. #LFC dialogue also ongoing with Alexander-Arnold @TheAthleticFC https://t.co/olKqkHoM4B

— David Ornstein (@David_Ornstein) December 4, 2024