Sjáðu markið: Saliba skoraði með rassinum gegn United

William Saliba skoraði annað mark mark Arsenal í kvöld sem lék við Manchester United í ensku úrvalsdeildinni.

Leikið var á Emirates vellinum en Jurrien Timber kom Arsenal yfir á 54. mínútu eftir hornspyrnu.

Saliba skoraði svo annað mark Arsenal á 73. mínútu og var það einnig eftir hornspyrnu.

Thomas Partey átti skalla í rassinn á Saliba og þaðan fór boltinn í netið eins og má sjá hér.

Thomas Partey assisted Saliba’s first goal of the season pic.twitter.com/dyZGIJezNY

— 🐙 (@parteysznx) December 4, 2024