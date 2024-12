Sjáðu jöfnunarmark Newcastle gegn Liverpool – Hvað var Kelleher að hugsa?

Það vantaði ekki upp á mörkin í ensku úrvalsdeildinni í kvöld en fjórir leikir voru nú að klárast.

Sex mörk voru skoruð á St. James’ Park þar sem Newcastle tók á móti toppliði Liverpool í rosalegum leik.

Viðureigninni lauk með 3-3 jafntefli þar sem Fabian Schar reyndist hetja Newcastle með marki undir lok leiks.

Caoimhin Kelleher, markvörður Liverpool, gerði undarleg mistök og leyfði Schar að koma boltanum í netið.

Þetta má sjá hér.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 GOAL | Newcastle 3-3 Liverpool | Fabian Schar

FABIAN SCHAR HAS EQUALIZED IN THE 90TH MINUTE FOR NEWCASTLE !!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/gj81RIJwsx

— Tekkers Foot (@tekkersfoot) December 4, 2024