Dregið í enska bikarnum – Rosalegur leikur á Emirates

Búið er að draga í 3. umferð enska bikarsins en þar koma liðin úr efstu tveimur deildunum inn í keppnina.

Það er óhætt að segja að stórleikur fari fram strax á þessu stigi keppninnar því Arsenal tekur á móti Manchester United í stærsta leik umferðarinnar. United er einmitt ríkjandi bikarmeistari.

Liverpool mætir þá Accrington, Manchester City Salford City og Chelsea Morecambe, svo eitthvað sé nefnt.

Leikirnir fara fram 10. – 13. janúar næstkomandi.

3. umferð enska bikarsins

Southampton vs. Swansea City

Arsenal vs. Manchester United

Exeter City vs. Oxford United

Leyton Orient vs. Derby County

Reading vs. Burnley

Aston Villa vs. West Ham United

Norwich City vs. Brighton

Manchester City vs. Salford City

Millwall vs. Dagenham & Redbridge

Liverpool vs. Accrington Stanley

Bristol City vs. Wolves

Preston vs. Charlton

Chelsea vs. Morecambe

Middlesbrough vs. Blackburn

Bournemouth vs. West Brom

Mansfield vs. Wigan

Tamworth vs. Tottenham

Hill City vs. Doncaster

Sunderland vs. Stoke City

Leicester City vs. QPR

Brentford vs. Plymouth

Coventry City vs. Sheffield Wednesday

Newcastle United vs. Bromley

Everton vs. Peterborough United

Wycombe Wanderers vs. Portsmouth

Birmingham City vs. Lincoln City

Leeds United vs. Harrogate Town

Nottingham Forest vs. Luton

Sheffield United vs. Cardiff City

Ipswich Town vs. Bristol Rovers

Fulham vs. Watford

Crystal Palace vs. Stockport County