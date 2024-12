Sjáðu dauðafærið sem Mbappe klúðraði í kvöld

Kylian Mbappe bauð upp á rosalegt klúður í kvöld er Real Madrid mætti Getafe í spænsku úrvalsdeildinni.

Leiknum lauk með 2-0 sigri Real en Mbappe komst á blað ásamt félaga sínum Jude Bellingham.

Frakkinn hefði þó hæglega getað skorað annað mark en hann missteig sig nokkuð hressilega einn gegn markmanni.

Þetta klúður má sjá hér.

This is a generational miss by kylian Mbappé, I think it’s about time we have a conversation about Dembele, Mbappé and Adama Traore 🙂pic.twitter.com/7J68rOlSMq

