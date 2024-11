Fyrsta þrenna af þessari tegund í sögu deildarinnar

Það voru tvær þrennur í boði í ensku úrvalsdeildinni í dag en tveir markaleikir fóru fram.

Justin Kluivert skoraði þrennu fyrir Bournemouth sem vann góðan 4-2 útisigur á Wolves en öll hans mörk voru af vítapunktinum.

Þetta er í fyrsta sinn í sögunni sem leikmaður skorar þrennu með þremur mörkum úr vítaspyrnum.

Kluivert var tekinn af velli stuttu eftir að hafa skorað þriðja markið en hann átti heilt yfir nokkuð góðan leik.

Um er að ræða son goðsagnarinnar Patrick Kluivert sem gerði garðinn frægan með Barcelona.

The first player to score a hat-trick of penalties in a single Premier League match. Justin Kluivert 👋

🎯🎯🎯#WOLBOU pic.twitter.com/1KpBfy57ux

— Premier League (@premierleague) November 30, 2024