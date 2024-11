Eiginkonan umdeilda skaut hressilega á manninn í sjónvarpsþáttunum vinsælu – ,,Ég er alls ekki viss um það“

Coleen Rooney, eiginkona Wayne Rooney, skaut á eiginmann sinn í sjónvarpsþættinum vinsæla ‘I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!’

Coleen er að reyna fyrir sér í þáttunum í Ástralíu en hún hefur yfirgefið fjölskylduna í bili og tók að sér nýtt verkefni.

Rooney er fyrrum stórstjarna Manchester United og enska landsliðsins en er í dag þjálfari Plymouth í næst efstu deild.

Coleeen fékk athyglisverða spurningu í þessum ágætu þáttum þar sem hún var spurð út í metnað og ástríðu Rooney fyrir þjálfun.

Spurningin kom kannski á óheppilegum tímapunkti þar sem Rooney og hans menn töpæuðu 6-1 í síðasta leik.

,,Hann nýtur þess að þjálfa en þetta getur verið ansi erfitt,“ sagði Coleen í samtali við annan aðila í þáttunum.

,,Fyrir mig þá er þetta erfiðara en að horfa á hann sem leikmann, ég finn fyrir ennþá meiri pressu.“

Maðurinn spurði Coleen svo að því hvort Rooney hefði þroskast mjög snemma þar sem hann byrjaði að spila á táningsárunum og hafði hún þetta að segja:

,,Ég er alls ekki viss um það, að hann hafi þroskast!“ svaraði eiginkonan sem vakti mikla lukku aðstandenda.