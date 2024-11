Hegðun Bellingham eftir leik á Anfield í gær vekur athygli – Sjáðu myndbandið

Það hefur vakið nokkra athygli hvað Jude Bellingham miðjumaður Real Madrid gerði eftir tap liðsins gegn Liverpool í gær.

Bellingham beið þá fyrir utan klefann hjá Liverpool til þess að fá treyju frá nánum vini sínum, Trent Alexander-Arnold.

Bellingham beið fyrir utan klefann og Ryan Gravenerbech miðjumaður Liverpool fór inn í klefa til að sækja treyjuna frá Trent.

Trent var ónotaður varamaður í leiknum en hann er að koma til baka eftir meiðsli.

Talsverðar líkur eru taldar á því að Bellingham og Trent spili saman á næstu leiktíð með Real Madrid þegar samningur Trent við Liverpool rennur út.

Jude Bellingham was passed Trent Alexander-Arnold's shirt by Ryan Gravenberch after Real Madrid's defeat to Liverpool 👀 pic.twitter.com/C5WBKMVYnB

— Football on TNT Sports (@footballontnt) November 27, 2024