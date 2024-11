Harmsaga í hjónabandi: Sængaði hjá bestu vinkonu hennar – Hún svaraði með því að reyna að drepa hann á ótrúlegan hátt

Jese er þrítugur og án félags í dag. Sem unglingur fór hann til Real Madrid og þótti eitt sinn mesta efni í herbúðum félagins. Það kom þó ekki á daginn.

Sóknarmaðurinn var 21 árs gamall þegar það kviknaði í íbúð hans í Madríd vegna gasleka. Slökkviliðsmenn björguðu honum út en hann missti af restinni á tímabilinu með Real Madrid.

Jese djammaði mikið á tíma sínum hjá Real Madrid, þaðan sem hann fór til Paris Saint-Germain árið 2016. Á sama tíma spilaði kappinn lítið.

From exploding apartments to getting run over by his fiancée, here’s the story of his truly ludicrous life… pic.twitter.com/m1B06w19u3

But his off-field antics are worthy of a soap opera.

You might remember Jese Rodriguez as a misfiring Stoke striker with a penchant for awful sunglasses.

Eftir að hafa eignast sitt fyrsta barn, Jese yngri, komst hann að því að hann ætti annað í gegnum Instagram. Fyrrverandi kærasta hans setti mynd af öðrum syni hans á Instagram með myllumerkinu #SonurOkkarErHér.

Áður en hann fór frá Real Madrid átti Jese eftir að reyna fyrir sér í poppsenunni og kom fyrir í tónlistarmyndböndum. Nafn hans þar var Jey M.

Í kjölfarið fór hann í samband með spænsku raunveruleikastjörnunni Aurah Ruiz. Stormasamt samband tók svo við.

Sem fyrr segir fór Jese til PSG 2016. Aurah fór með honum. Hann var grunaður um framhjáhald stuttu síðar en þau eignuðust svo saman son.

But Aurah doesn’t do her lawyers any favours when she checks herself into the Celebrity Big Brother house soon after.

She lasts 71 days before her housemates nominate her for eviction.

Jese sees his chance and splashes out €5,000 on text messages to successfully vote her off. pic.twitter.com/Cbhjr2dzqz

