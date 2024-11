Áföllin dynja yfir James – Fær stuðning en spilar ekki fyrr en á nýju ári

Reece James fyrirliði Chelsea verður frá fram á nýtt ár, enn eitt áfallið fyrir þennan öfluga hægri bakvörð sem hefur lengi verið í vandræðum.

James hefur síðustu ár verið að glíma við mikið af meiðslum og er nú ljóst að hann er mikið meiddur.

James hafði spilað örfáa leiki þegar hann meiddist aftan í læri, hann fór í myndatöku í vikunni og er alvarlega meiddur.

Ljóst er að þetta er mikið áfall fyrir James sem hefur lagt mikið á sig til að halda heilsu.

Chelsea ætlar að standa með fyrirliðanum og vonast til þess að hann nái bata sem fyrst.

🚨🔵 Reece James, not expected to return from his latest injury before the end of December — reports @Matt_Law_DT.

It follows a scan on his hamstring as Chelsea are ready to support Reece, once again. pic.twitter.com/NlLDoBjyMH

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 28, 2024