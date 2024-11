Ruben Amorim sendir sneið á Ed Sheeran eftir helgina

Ruben Amorim stjóri Manchester United hefur ekki miklar áhyggjur af því að tónlistarmaðurinn Ed Sheeran hafi skemmt viðtal við hann á sunnudag.

Sheeran er mikill stuðningsmaður Ipswich og ruddist inn í viðtal við Amorim á sunnudag eftir leik liðanna.

„Þetta var ekkert merkilegt, ég var með Roy Keane sem er raunveruleg stjarna,“ sagði Amorim og sendi smá sneið.

"It was nothing special, I was with Roy Keane. He is the real star." 🤣 pic.twitter.com/ObtrTX6U7U

🎙️ | Ruben Amorim on Ed Sheeran gatecrashing his interview:

Hegðun Sheeran að labba inn í viðtalið og trufla það hefur vakið gríðarlega athygli og tónlistarmaðurinn sakaður um óvirðingu.

„Ég biðst afsökunar ef Amorim var móðgðaur í gær, ég áttaði mig ekki á því að viðtalið væri í gangi,“ segir Sheeran í yfirlýsinug.

„Ég var að heilsa upp á Jamie Redknapp. Líður eins og fávita en lífið heldur áfram.“

What a joke @SkySportsPL has become. Imagine Ed Sheeran interrupting Sir Alex?

The standard of broadcasting is a joke.

Not watching to listen to women footballers and cock eyed, ginger dickheads with club top’s with their initials on.

We want to listen to the serious… https://t.co/LJUz0R7tmJ

— Joey Barton (@Joey7Barton) November 24, 2024