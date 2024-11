Fagnar því að mjög klúrin umræða um brjóst hafi verið í beinni útsendingu í gær – „Wokeismi er dauður“

„Þökkum guði fyrir það að geta notið þess að vera með óviðeigandi húmor aftur. wokeismi er dauður,“ skrifar Piers Morgan sjónvarpsmaður í Bretlandu um innslag frá CBS í gær.

Umræðan snérist um leik Barcelona og Brest í Meistaradeild Evrópu í gær.

Þau Kate Bado, Jamie Carragher, Thiery Henry og Micah Richards fóru þar að ræða um Brest og það á klúran hátt.

Talað var um bæði stór og lítil brjóst. „Hverjum er vel við Brest? Myndir þú borga til að sjá þau,“ sagði Abdo.

„Ég held að hann sé með tvö stór þarna fremst á vellinum. Það þarf ekki stór, þú getur verið lítill og samt unnið,“ sagði Henry.

Abdo hélt svo áfram. „Hvað heldur þú Micah, heldur þú að Barcelona gæti komið of fljótt fyrir Brest;“ sagði Abdo svo

Umræðan er hér að neðan.

🤣🤣🤣🤣Brilliant…

… and thank God we can enjoy ‘inappropriate’ bants again. Wokeism really is dead. https://t.co/Xi9TzlSIMu

— Piers Morgan (@piersmorgan) November 26, 2024