Jamie Carragher hjólaði í Mo Salah í beinni í gær

Jamie Carragher fyrrum fyrirliði Liverpool segir það staðreynd að Liverpool sé í samtali við umboðsmann Mohamed Salah um nýjan samning.

Hann segir Liverpool hins vegar ekki hafa lagt fram tilboð þar sem aðilarnir séu ekki á sama máli um nýjan samning.

Hann segir Salah gera kröfur sem Liverpool vilji ekki ganga að, núverandi samningur Salah rennur út næsta sumar.

Salah lét ummæli falla um helgina sem vekja mikla athygli, þar sagðist hann ekkert hafa heyrt frá félaginu um nýjan samning.

„Ég er svekktur með Mo Salah, Liverpool á leiki gegn Real Madrid og Manchester City á næstu dögum,“ segir Carragher.

„Salah hafði tvisvar farið í svona viðtöl eftir leiki og fór í þriðja þarna eftir leikinn gegn Southampton til að setja þetta út.“

MNF analysis of the Mo Salah comments regarding his contract!

pic.twitter.com/ulFiyyNLag

— Jamie Carragher (@Carra23) November 25, 2024