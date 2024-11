Hneyksli David Beckham: Gleðikona frá Ástralíu var í spilinu – „David var magnaður elskhugi“

Ástarlíf David Beckham og Victoriu Beckham hefur ekki alltaf verið dans á rósum eins og farið er yfir í færslum frá Upshot. Þar er rætt um mál tengd Beckham og einkalífi hans.

Beckham er einn frægasti knattspyrnumaður allra tíma en líf hans utan vallar hefur alltaf vakið athygli.

Beckham og Victoria fóru að hittast árið 1997 þegar Victoria mætti á leik hjá Manchester United þar sem Beckham spilaði, eftir það fór boltinn að rúlla.

In 1997, Becks sets eyes on Posh Spice over a prawn sandwich in the Old Trafford players’ lounge. He ditches his girlfriend Julie, and shacks up with Victoria. Poor old Julie ends up marrying Phil Neville, but it’s not long before Beckham’s romance hits the rocks… pic.twitter.com/WFg261cWkl — The Upshot (@UpshotTowers) November 22, 2024

Beckham var í sambandi með Julie á þessum tíma en ákvað að sparka henni til að eltast við Victoriu.

Góður vinur Beckham og liðsfélagi hans, Phil Neville var ekki lengi að grípa gæsina og byrjaði með Julie skömmu síðar og eru þau enn saman.

Page 3 girl Emma Ryan claims she had a fling with Becks in 1998. „He wanted to see me naked and couldn’t wait to play a game of strip Scrabble“ she tells the press. The press claim Victoria finds out and punches David in the face. pic.twitter.com/a1l66scWWw — The Upshot (@UpshotTowers) November 22, 2024

Árið 1998 örlaði á veseni í sambandi Beckham og Victoriu. „Hann vildi sjá mig nakta og vildi endilega spila fatapóker,“ sagði Emma Ryan við ensk blöð.

Ensk blöð sögðu í kjölfarið að Victoria hafi brjálast yfir þessu og ákvað að kýla hann fast í andlitið.

The England midfielder hooks up with his PA, Rebecca Loos, at Ronaldo’s birthday party. According to a „close pal“ of Rebecca: “David was a sensational lover- their sex was highly-charged and explosive. They made love for hours.” And there’s worse coming… pic.twitter.com/D5jOkzUzsy — The Upshot (@UpshotTowers) November 22, 2024

Mesta vesenið kom nokkrum árum síðar þegar Beckham fór að halda í við Rebecca Loos sem var aðstoðarkona þeirra hjóna.



„David var magnaður elskhugi kynlífið þeirra var orkumikið og nutu þau ásta í marga klukkutíma,“ sagði í blöðunum.

Ensk blöð sögðu svo frá því að Beckham hefði borgað gleðikonu frá Ástralíu til að njóta ásta með sér og sagði hann eiga sér fantasíur sem væru áhugaverðar.